0553 313 94 23

Başkan Palancıoğlu’ndan İldem’de gönül köprüsü

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

01 Mart 2019 Cuma 15:24
Başkan Palancıoğlu’ndan İldem’de gönül köprüsü

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem’de bulunan Melikgazi Belediyesi Semt Polikliniğindeki vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla buluştu.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla İldem’de Melikgazi Belediyesince hizmete giren semt polikliniğini ziyaret etti.


Merkezdeki vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilenen Palancıoğlu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Palancıoğlu, sıcak ve samimi ortamdaki sohbetlerde güler yüzle gönül köprüsü kurdu.


Merkezdeki herkesle tek tek ilgilenen Palancıoğlu kadın, emekli, genç ve çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgiler de verdi.


Palancıoğlu, sağlık merkezindeki ziyaretin ardından çevresindeki eczanelere de geçti. Burada çalışanlar ve hastalarla görüşen Palancıoğlu, görüş, istek ve önerilerini dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    1. Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    2. CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek..
    3. Malatya Ticaret Borsası
    4. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    5. Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle olan..
    6. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    7. Futbol: TFF 2. Lig
    8. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    9. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    10. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    11. 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı!..
    12. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    13. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    14. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    17. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    18. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    19. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    20. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var