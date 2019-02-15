Başkan Palancıoğlu’ndan çarşı ziyareti

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi ile Efendi Ağa Pasajını ziyaret etti.

31 Mart’taki yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve beraberindeki partililerle eski ismi Bankalar Caddesi olan Nazmi Toker Caddesindeki çarşıyla, Efendi Ağa Pasajında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler güler yüzle karşılandı.

Yol üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, ardından Efendi Ağa Pasajına geçti. Ağırlıkla terzilerin bulunduğu pasajda esnafın yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Palancıoğlu, sıcak çayların yudumlandığı çay ocağındakilerle sohbet etti. Daha sonra berbere geçen Başkan Palancıoğlu favorilerini kısalttırdı. Berberle sohbetinde çocukluk günlerini yâd eden Başkan Palancıoğlu, ziyaretleri sırasında pasajın dış cephesini yenileme sözü verdi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, yapacağı çalışmalardan kesitler anlatarak çocukların spora yönelmeleri için projeler hazırladıklarını söyledi. Çarşı esnafının yemek davetine seçimden sonra katılma sözü verdi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Palancıoğlu, “Çocukluğumun geçtiği Camii Kebir bölgesindeyiz. Burada babam 27 yıl bakkal işletmişti. Toptan gıda alışverişini bu bölgeden yapardık. Bugün de dedemin çok sık geldiği, burada işyerinin olduğu Efendi Ağa Pasajındayız. Kayseri’nin en eski çarşılarından. 50 yaş üzeri herkesin bildiği bir çarşımız. Uzun senelerdir ben de buraya gelememiştim, tabi duygulandım. 30-40 yıl burada çalışmaya devam eden esnafımız var. Kayseri’nin en eski, temel taşı diyebileceğimiz esnafımız. Ben burada bulunmaktan son derece mutlu oldum. İnşallah göreve geldiğimizde bu çarşımızla ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Burada yıllardır hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Çarşı esnafı da Başkan Palancıoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek başarılar diledi.