Başkan Palancıoğlu:"Mimarsinan Organize Sanayi BölgesiÜretimin, ihracatın ve istihdamın merkezidir”

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesini gezerek incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin sadece Kayseri için değil iç Anadolu Bölgesi için önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri iç Anadolu’nun ve ipek yolunun tam ortasında olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Melikgazi de Organize Sanayi Bölgesinin gelişerek fabrika sayılarının artması, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi, Serbest Bölgenin Oluşması, büyük alış veriş merkezlerin Melikgazi de yer alması, esnaf sitelerin artması, arazi ve emlak değerlerin artması, istihdamın artması bir tesadüf değildir. Bu kadar olumlu yapı ve birliğin temelinde belediye yatırımların büyük önemi vardır. Melikgazi Belediyesi’nin planlı, gerçekçi ve akılcı yatırımları birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir"

Başkan Dr. Palancıoğlu, gezi sırasında Mimarsinan bölgesinde yer alan asansör, çelik kapı ve inşaat malzemeleri üreten tesisleri gezerek bilgiler aldı ve belediye yatırımlarını değerlendirdi.