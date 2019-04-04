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Başkan Palancıoğlu ve meclis üyelerini mazbatalarını aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:15
Başkan Palancıoğlu ve meclis üyelerini mazbatalarını aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Belediye Meclis üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.


Mazbataların teslimi için Adliye binası içerisinde bulunan konferans salonunda düzenlenen tören ile Başkan Palancıoğlu’na mazbatasını Melikgazi 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Vedat Azgıtverdi. Mazbatasını aldıktan sonra bir konuşma yapan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şeffaf bir yönetim ve herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile çalışacaklarını söyledi.


Diğer illerden farklı olarak Kayseri’de seviyeli bir seçim ortamının yaşandığını, bunda emeği geçen herkesi kutladığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, önemli olanın insana hizmet olduğunu vurguladığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:


"Yapılan seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri’mizde nezih bir seçim ortamında yapılan ve sonuçlandırılan çalışmalarından dolayı değerli seçim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum. Kayseri’miz her zaman olduğu gibi yine farklılığını gösterdi. Görüntü ve çevre kirliliğine fırsat verilmediği gibi medeni şekilde bir yarış ortamı oluştu. Önemli olan şehrimizin huzurudur. Hem mensubu olduğumuz partiden hem de diğer partilerden seçilen meclis üyelerimize de teşekkür ediyor, yapıcı bir muhalefet anlayışı ile katkıda bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Hep birlikte şehrimize daha güzel çalışmalar yapmak üzere şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde gayret göstereceğimizi ifade ediyorum. Ayrımcılık yapmadan insanlara hizmet etmeyi esas alan ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşısın’ felsefesi ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."


Melikgazi’nin bir bölge şehri olarak hem etkin hem de cazibe merkezi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin daha da gelişmesi, planlı büyümesi ve yine örnekliğini devam ettirebilmesi için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:15
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