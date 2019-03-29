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Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek çalışmalar yapacağız"

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 17:00
Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek çalışmalar yapacağız"

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin Tınaztepe ve Kocatepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atacağız” dedi.


31 Mart seçimlerine sayılı günler kala yoğun şekilde çalışmalarına devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla, Tınaztepe ve Kocatepeli vatandaşlarla mahalle toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu, üç gün sonrası için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek; “Nereye neyin ihtiyacını olduğunu biliyoruz. İnşallah direksiyonun başına geçip Melikgazi’de sizlere sunulan hizmet çıtasını daha yukarı çıkaracağız” dedi. Hazırladıkları projelerin çoğunun yeni ve özel olduğunu ifade eden Palancıoğlu; “Aile yapısından gençliğe, emeklilerimizden ev kadınlarımıza kadar toplumun her kesiminden vatandaşımızı kucaklayacak projelerimiz var. Toplumsal yapımız, ailemiz çok önemli. Artık dünyada darbeler silahla yapılmayacak. Ekonomik olarak ta belli bir süre yapılabilir, ama en büyük girişim aile yapımıza vurulacak darbe girişimidir. Bu nedenle toplumsal yapıyı güçlü kılmak için hazırlıklarımızı yaptık. Geleceğimiz yavrularımızın milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek, teknoloji atölyeleriyle geleceğe hazırlanmalarını sağlayarak ülkemize yetişmiş insan olmalarının önünü açacağız. Denizaltılarını, savaş uçaklarını, internetten ticaret yapacak gençleri inşallah yetiştireceğiz. Çok iddialıyım. İnşallah birkaç Recep Tayyip Erdoğan çıkartacağız” şeklinde konuştu. AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise; “İnsanların gönlüne ulaşamadığınız sürece siyaseten size yaklaşmaları mümkün değil. Ülkemizin milli ve manevi değerlerine saygılı herkese bağrımızı açtık kucaklıyoruz” ifadelerini kullandı.


MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş da, Kayseri’nin en büyük metropol ilçesi Melikgazi’de Başkan Palancıoğlu’nun daha güzel projelere imza atacağına inandığını kaydederek, “Yani heybemiz dolu. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza sunacağımız bir şeyler var. Ama diğerlerinin heybesinde bir şey yok. Bütün dertleri doğuda Kürdistan kazansın, batıda AK Parti ve MHP kaybetsin. Buna izin vermemeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:00
  1. doğa

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