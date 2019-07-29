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Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji ve zihinsel gelişim açısından çok önemlidir”

Melikgazi Belediyesi Yaz Okulu Kursları binlerce öğrenciyi hem eğlendiriyor, hem öğretiyor hem de bilgilendiriyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji ve zihinsel gelişim açısından çok önemlidir”

Melikgazi Belediyesi Yaz Okulu Kursları binlerce öğrenciyi hem eğlendiriyor, hem öğretiyor hem de bilgilendiriyor. Aynı zamanda öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sağlıyor. Birçok farklı dalda düzenlenen kurslara katılanlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de becerilerini geliştiriyor. Eğitimler kapsamında verilen satranç kursları sonunda düzenlenen satranç turnuvasında ise kursiyerler kıyasıya mücadele ederek öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular.


Yaz Okulu Satranç Kursu öğreticileri Gülbanu Tanyeri ile Ayşegül Pumak’a öğrencilere kısa sürede turnuva yapabilecek düzeyde eğitim verdikleri için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurs sonrası yapılan turnuvaya iştirak etti. Başkan Palancıoğlu, yarışmacılara başarılar temennisinde bulunarak,“Satranç oyunu burada kalmamalı hayatınızın her devresinde mutlaka oynamalısınız. Çünkü bir spor olarak görülse de aslında strateji ve zihinsel gelişim için çok önemli bir oyundur.”dedi.


Tüm hobi, beceri ve spor kurslarına yoğun ilgi olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, satranç turnuvasında dereceye girenlere sürpriz hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
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