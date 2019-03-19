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Başkan Palancıoğlu Safiye Mahmut Özustaoğlu Cami’nde incelemelerde bulundu

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

19 Mart 2019 Salı 13:36
Başkan Palancıoğlu Safiye Mahmut Özustaoğlu Cami’nde incelemelerde bulundu

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu,belediye ve hayırsever Özustaoğlu Ailesi tarafından Mevlana Mahallesi 6. Etaplara yapımı süren Safiye Mahmut Özustaoğlu Cami’de incelemelerde bulundu.


Geçen yılın sonlarında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Sayer Caddesi’nin kesiştiği noktada bin 332 metrekare alanda yapımına başlanan 500 kişilik Safiye-Mahmut Özustaoğlu Cami inşaatına, Başkan Palancıoğlu ile merhum Safiye ve Mahmut Özustaoğlu’nun çocukları geldi. Çalışmaların incelendiği inşaat alanında kurban kesildi, Kur’an-ı Kerim okunarak merhumların ruhlarına Fatiha okunup, dualar edildi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Palancıoğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Palancıoğlu; “Arsamızın yarısı belediyemizin, geri kalanı bir hayırseverimizindi. Daha sonra burayı ibadet alanına çevirmiştik. Hayırseverlerimizle kurban kesip dua ettik. Rahmetli Safiye Teyze ve Mahmut Amca’ya dua ettik. Mekanları Cennet olsun. Özellikle böyle haberlerle başka hayırlara vesile olmayı arzu ediyoruz” dedi. Talas’ta şuana kadar 10 camiyi ibadete açtıklarını belirten Palancıoğlu, şunları söyledi: “Altı Kur’an kursunu hizmete soktuk. Dört sağlık ocağı, üç 112 acil istasyonunu Talas’a kazandırdık. 10 okulu da eğitimin hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayserimiz hayırsever şehri. Rabbim hayır sahiplerinin sayısını artırsın. İnşallah önümüzdeki bayramların birinde bu camimiz ibadete açılacak.”


Çalışmaları gözyaşları içinde inceleyen merhum Özustaoğlu çiftinin çocukları da Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na caminin yapımı için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:36
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