Başkan Palancıoğlu Mimar Ve Mühendislerle

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehirdeki mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, kendileriyle ortak fikir ve projelerle şehre hizmet ettiklerini söyledi.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları ile bazı mimar ve mühendisler katıldı. Toplantıda amaçlarının şehre ortak akıl ve projelerle hizmet etmek olduğunu belirten Palancıoğlu, bu amaçla mimar ve mühendislerin önemine dikkat çekti. Palancıoğlu, mühendis olmasının kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, şehrin gelişmesi için farklı projelere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Talas’ta projeleri uygularken beş yıllık sürenin çok hızlı geçtiğini kaydeden Palancıoğlu, “Mühendis olmamız nedeniyle Talas’ta farklı çalışmalar yapmaya çalıştık. Okulundan camiye, sağlık ocağından 112 acile, yol, kaldırım, park ve oyun gruplarına kadar her projeye ayrı özen gösterdik. Melikgazi’de artık ikinci dönemimiz olacağı için mühendis olarak daha farklı çalışmaları hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

Toplumun her kesimini dinlemeye devam edeceklerini anlatan Palancıoğlu şöyle konuştu:

“İnşallah bundan sonra da mimarlar, mühendisler ve müteahhitler başta olmak üzere, toplumun her kesiminin fikirlerini almaya devam edeceğiz. Projelerimizi hazırlarken sizlerle görüş alışverişinde bulunup, ortak fikirlerin çıkmasını arzu ediyoruz. Bundan sonra da farklı konularda resmi olmayan bir komisyon kurup, ortak fikirleri almaya devam edeceğiz. Bu şekilde sürekli istişare edebileceğimiz bir mekanizma olsun istiyoruz. Böylelikle üzerinde durulan çalışmaların daha kısa sürede ve hızlı şekilde hayata geçmesini sağlayacağız.”