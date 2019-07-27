Başkan Palancıoğlu köy pazar esnafıyla toplantı yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, köy pazarlarında satıcılık yapan pazar esnafıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda gerçek üretim yapacak çiftçinin korunması ve pazarların açık olacağı günler değerlendirildi.

Çiftçi vatandaşların ürettikleri meyve ve sebzeleri köy pazarında satabilmeleri için Tarım İl Müdürlüğü’nden üretici belgesi talep edeceklerini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün pazarlarda satıcılık yapan pazarcı esnafımız ile bir araya geldik. Üretici olmayan kardeşlerimiz köy pazarında yer almayacak. Her siyasi partiden meclis üyelerimiz pazarda yer alacak esnafın üretim yapıp yapmadığını yerinde süreç içerisinde kontrol edecek. Pazarda esnaflık yapan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Taze ve doğal ürünlerin satıldığı pazarları korumak ve yaşatmak için çalışmalarımız devam edecek. Bu konuya hassasiyet ile yaklaşıyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuca ulaşırız. Yapmış olduğumuz yeni uygulama ile beraber hem gerçekten üretim yapan çiftçimizi korumuş olacağız hem de köy pazarlarında daha kaliteli meyve sebze satışını sağlamış olacağız” dedi.

Köy pazarlarının çok önemli olduğunu ve pazarlara değer verdiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Çiftçilerimiz organik birçok ürün üretiyor. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan çiftçilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Bundan sonra köy pazarlarında sadece gerçek üretici olan çiftçimize yer vereceğiz. Organik üretim yaparak halkın sağlığına katkı sağlayan çiftçimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Toplantımız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.