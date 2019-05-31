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Başkan Palancıoğlu, "Kadir Geceniz Mübarek Olsun"

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:11
Başkan Palancıoğlu, "Kadir Geceniz Mübarek Olsun"

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, ilahi af ve rahmet ve bereket ayı Ramazanın ayının 31 Mayıs Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi


Kur’an-ı Kerim’in inmeye İslam’da en kutsal ve faziletli gece olan Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olduğunu ve Kur’an-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir süre bulunduğunu hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Aziz hemşerilerim, Kadir Geceniz mübarek, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmet dolsun. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde ve cennet şehrimizde; bu geceler, duygularımızı tazelememiz için önemli bir vesiledir. Kendimizi dinlememiz ve durup düşünmemiz için önemli bir fırsattır. Kadir Gecesi’nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyor, hepinizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum“ dedi.


Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin sizlere, efradı ailenize ve bütün İslam âlemine hayır bereket ve huzur getirmesini dilediğini ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,Mübarek Kadir Gecesini en kalbi duygularla kutladığını, tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah’tan niyazettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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