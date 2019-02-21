Başkan Palancıoğlu Hunat Çarşısında

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Çarşısını ziyaret ederek hem esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, hem de esnafın sazlı sözlü türküleriyle günün yorgunluğunu attı.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, Hunat Mahallesinde 224 esnafın hizmet verdiği Hunat Çarşısını ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu’na ziyareti sırasında AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Giyimden berbere, iletişimden terziye kadar her gittiği dükkânda güler yüzle karşılanan Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler, aynı karşılığı verdi. Gencinden yaşlısına, sıcak ve samimi havada gerçekleşen ziyaretlerde esnafın Talas’ta yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetmesi Başkan Palancıoğlu’nu memnun etti. Bir saz evine giren Palancıoğlu ve beraberindekiler, burada çalınan “Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun” ve “Gesi Bağları” gibi yöresel türkülere eşlik ederek, günün yorgunluğunu attı.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup teşekkür eti. Başkan Palancıoğlu, “Esnafımız burada bir aile gibi hareket ediyor. Güzel bir birliktelik meydana gelmiş. İnşallah bize de düşen Memduh Başkan’ın bıraktığı yerden daha yukarı hizmet çıtasını taşımak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” dedi.

Palancıoğlu, esnafın dinamik ve geleceğe iyi hazırlanması gerektiğini belirterek, göreve geldiğinde Melikgazi Belediyesinde kuracağı ‘Esnaf Masası’yla ilgili kendilerine bilgiler de verdi. Palancıoğlu şöyle konuştu: “Esnafımızın sorunlarını çözecek, bir arabuluculuk gibi hizmet verecek, aynı zamanda esnafa vizyon katacak, yeni yatırım ve ticaret alanlarıyla ilgili yön verecek, kişisel bakımdan satış ve pazarlamaya kadar çeşitli eğitimler verecek bir masa kuracağız. Devlet destekleriyle ilgili bilgiler de verecek olan masamızda buradaki esnafımız Ahmet Güneş Bey bizim yardımcımız olacak.”

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, “Daha önce Memduh Başkanımızla sık sık geldiğimiz çarşımız, nitelikli ürünlerin uygun fiyata alınabileceği bir merkez. Hemşehrilerimizi alışverişe bekliyoruz” diye konuştu.

Hunat Çarşısı Başkanı Fatih Gümüşgöz de, “Değerli başkanımıza çıkmış olduğu yolda başarılar diliyoruz. Hunat Çarşısı ailesi olarak kendilerinin her zaman yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Bizi ziyaretlerinden ve her zaman yanımızda olacağından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.