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Başkan Palancıoğlu Gesililerle

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:24
Başkan Palancıoğlu Gesililerle

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi’de düzenlenen mahalle toplantısında yıllarca binası bitmeyen vatandaşların mağduriyetini çözecek İnşaat Tamamlama Sigortası Projesini açıkladı.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, yürütme kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Gesi Güney, Cumhuriyet, Bahçeli, Bağpınarı, Gesi Kuzey, Fatih ve Kayabağ bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.


Samimi ortamda sohbetin gerçekleştiği toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Gökhan Ülke, “Hizmet belediyeciliği genel siyasette söz sahibi olur noktasına gelmiştir. Yani diğer taraftan bakacak olursak biz yerel siyasette kazandığımız başarıların neticesinde genel siyasette de başarılıyız.” dedi.


Gönüller kazanmak için yola çıkan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, şehirlerin de canlı varlıklar olduğunu belirterek, “Her geçen gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak gerek. Şehrin vizyonu belediye başkanının vizyonuyla doğru orantılıdır.” diye konuştu.


Başkan Palancıoğlu, Talas’ta yapılan çalışmalarla ilgili, “Organize sanayi yok, serbest bölge yok. Kıt kanaat imkânlarla çok güzel hizmetler yaptık. Hayırseverlerimizi kanalize ederek Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. Vatandaşlarımızdan dualar aldık.” ifadelerini kullandı.


Kayseri’nin hayırseverlikte Türkiye’de örnek şehir olduğuna dikkat çeken Palancıoğlu, bu kültürün diğer şehirlere yayılması durumunda ülkenin iki kat büyüyüp kalkınacağını söyledi.


Palancıoğlu, Melikgazi’de göreve gelmesiyle klasik belediyeciliğin dışında farklı hizmetler yapacaklarını anlatarak şunları söyledi: “Aile ve gençlik odaklı çalışmalar yapacağız. Esnafımıza sahip çıkmak için ‘Esnaf Masası’ gibi Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hükümetimize şuana kadar yapılmayan bir proje götüreceğiz. İnşaat Tamamlama Sigortası ya da teminatı diye bir tasarı yapıp, binaların yıllarca tamamlanmamasının önüne geçeceğiz. Bu sigorta ile müteahhitler sigorta bedelini önce ödeyip sonra binaya başlayacak. Binanın tamamlanan kadarıyla sigortaya yatırdığı para müteahhide geri ödenecek. Eğer bina tamamlanamazsa TOKİ veya belediyeler işi sigorta bedelleriyle bitirecek. Böylece 5, 10, 15 yıl dairesini bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyeti olmayacak.”


Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş, istek ve talepleri dinlendi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:24
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