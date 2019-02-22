Başkan Palancıoğlu Çölyaklı hastalarla

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Talas’taki çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya geldi.

Mevlana Sosyal Tesisindeki yemekli toplantıya Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ile Talas’ta yaşayan çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çölyak hastalarının sosyal sorumluk için her zaman yanlarında olduklarını belirterek, seslerini duyurmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kendilerine bu hastalıkla ilgili her zaman destek vereceklerini anlatan Palancıoğlu, “Desteğimiz sürecek tabi, ama daha önemlisi yeni çölyak hastalarının olmaması için tedbirler alınması gerek. Bunun için de gıdayla ilgili bakanlıkların, ilgili kurumların gıda üreticilerinin ve çiftçilerimizin bu konuya daha da bilinçli bir şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Palancıoğlu, genetiğiyle oynanmış gıdaların insanların yapısını değiştirebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bunun yanında hepsinden önemlisi helal gıda hassasiyetimizin de daha da artması gerekli. İnşallah bu bilinçlendirmeye katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Sizlerin sesi olmaya, en azından mevzuat düzenlemelerinde, bilinçlenmede katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizleri kırmayıp toplantımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler diliyorum.”

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, kendilerine her zaman sağduyu ile yaklaşmalarından dolayı Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, “Talas’ta yaşayan çölyak hastaları için hazırlanan iaşe paketleri inanıyorum ki ailelerimize bir nebze olsun katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üzerinde ‘glütensiz hayat güzeldir’ yazılı pasta kesilerek salondakilere ikram edildi. Başkan Palancıoğlu, toplantının sonunda çölyak hastalarına glütensiz gıdalardan oluşan iaşe paketi hediye etti.