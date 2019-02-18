Başkan Palancıoğlu bina toplantısında

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki bina toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart’taki yerel seçimler kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi Korukent Sitesinde bina sakinleriyle buluştu.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, dar kapsamdaki bina toplantılarıyla istişare ettiklerini belirterek, “Bu sayede sormak istediklerinizi birebir bizlere iletme fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Talas’ta büyük işler yapan başkanımızın Melikgazi’de de daha büyük çalışmalar yapacağına inancımız tam.” dedi.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, sohbet havasında sıcak çayların yudumlandığı toplantıda bina sakinleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkan Palancıoğlu, konuşmasında Talas’ta yaptığı çalışmalardan da kesitler anlatarak “Harita mühendisi olarak 5 yıldır Talas’ta belediyecilikte ilgili güzel çalışmalar yaptık. İnşallah sizlerle birlikte Melikgazi için de daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.