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Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler güvenli ulaşım için önemli ve şart”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler güvenli ulaşım için önemli ve şart”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir içinde ulaşımın daha güvenli olabilmesi için arazi şartları gereği yolların kenarlarına çelik bariyer monte ettiklerini söyledi.


Melikgazi’nin şehrin çok büyük bir alanını kapladığını ve arazi şartları gereği bazı yolların kenarlarına korkuluklar yapılmasının zaruret haline geldiğini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özellikle bir kenarı boşluk ve kot farkından dolayı uçurum gibi olan yollarımız mevcuttur. Bu neden ile şehir içinde yer alan ve sorumluluk alan içerisindeki yollarımızda çelik bariyerler yerleştirerek hem trafik akışını güvenli hale getiriyoruz, hem de mesken alanlarını koruma altına alıyoruz. Şu anda şehrimizin daha önce belirlenen 22 ayrı noktasında 3 ekip çalışmaktadır"dedi.


Çelik bariyer yerleştirilecek olan yolların toplam uzunluğunun 3.300 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bariyer çalışmanın ilk etabı olduğunu ve bu yıl sonuna kadar 5 km’dir. Yolda beton ve çelik bariyer ile yol güvenliğinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
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