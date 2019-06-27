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Başkan Öztürk’ten Taşıyıcılar Kooperatifine Hayırlı Olsun Ziyareti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına üçüncü kez seçilen Selahattin Saatçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:45
Başkan Öztürk’ten Taşıyıcılar Kooperatifine Hayırlı Olsun Ziyareti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına üçüncü kez seçilen Selahattin Saatçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Saatçi’nin makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Esat Öztürk’ün yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş’te katıldı.


Samimi bir ortam gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; “Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanına hayırlı olsun demek için buradayız. Yeniden seçilen Selahattin başkanımıza ve yönetim kurulundaki kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlçemizin birçok zenginlikleri var. Bu zenginlikler içerisinde lokomotif sektörlerden biri de madenciliğe bağlı nakliyeciliktir. Ben sizi tebrik ediyorum. 420 üye ve 500 araçlık filoya sahip olan dev bir ortaklığa tekrar başkan seçildiniz. Biz, her zaman sizlere dua ediyoruz. Allah, kaza bela vermesin. Kooperatif başkanı olarak siz ve yönetim kurulundaki dostlarımız, ilçemizin faydasına olan her konuda ne zaman kapınızı çaldıysak bizi geri çevirmediniz. Bu konuda size şükranlarımızı sunuyoruz. Sizde belediye gibi her zaman hayra motor, şerre fren oldunuz. Dolaylı ya da dolaysız olarak 10 bin kişinin ekmek yediği bir sektöre hitap ediyorsunuz. Allah-u Teâlâ’dan üyelerimize kazasız belasız bir şekilde evlerine ekmek götürmeyi nasip etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner de konuşmasında “ Öncelikle Selahattin Başkana hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu üçüncü dönemi. Demek ki üyeleri tarafından başarılı bulundu ve tekrar başkanlığa seçildi. Kendisini kutluyoruz. Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Büyük bir hizmet gören, çok büyük bir kitleye hitap eden, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan, hayır işlerinde de öncülük yapan bir kooperatifimiz. Bu vesile ile de kendilerini tebrik ediyoruz. Allah, hayırlı işlere imza attırsın” diye konuştu.


Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Selahattin Saatçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Rabbim bize hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin. Üyelerimize kazasız belasız bol kazançlar diliyorum.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:45
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