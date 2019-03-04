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Başkan Öztürk’ten Meclis Üyelerine teşekkür plaketi

Yahyalı Belediye Meclisi 5 yılın son olağan Mart Ayı Meclis toplantısını Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
Başkan Öztürk’ten Meclis Üyelerine teşekkür plaketi

Yahyalı Belediye Meclisi 5 yılın son olağan Mart Ayı Meclis toplantısını Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün başkanlığında toplanan mecliste biri ek olmak üzere 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 5 yıllık görev süreleri boyunca çalışmalarından dolayı Meclis Üyelerine plaket taktim etti.


Plaket takdiminden sonra meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Gerek meclis toplantılarımızı gerekse, encümen toplantılarımızı bir kardeşlik havası içinde gerçekleştirdik. 5 yıl boyunca yaptığınız çalışmalarla ilçemizin gelişimine katkı sağladınız. İlçemiz yapılan çalışmalarla diğer ilçelere fark attıysa, ilçemize bir takım güzellikler yapıldıysa bunu beraber gerçekleştirdik. Meclisimizde alınan kararların yüzde 99,9 ‘u oy birliği ile alınmış kararlar oldu. 5 yıl içerinde biz bir araya geldik. Bu toplantılarımız da 457 karara imza attık.Bu meclis kararlarımızdan 455 tanesini oy birliği ile almışız. Bu ilçemizdeki birlik, beraberliğin ve kardeşliğin en büyük göstergesidir. Ben hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
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