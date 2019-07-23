0553 313 94 23

Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile ilgili uyarı

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, kurban alırken ve kesilirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamada bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 18:19
Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile ilgili uyarı

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, kurban alırken ve kesilirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamada bulundu.


Başkan Orhan Öztürk, hayvan pazarlarının sıkı denetlenmelisi ve bu denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla pazarlara sokulmaması gerektiğini vurguladı.


Orhan Öztürk yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız kurbanlık alırken, küpelenerek kayıt altına alınmış olan, çok zayıf olmayan, gebe olmayan, yeni doğum yapmamış, yüksek ateşi olmayan, kılları karışık ve mat halde olmayan, bakışları ve dış görünümü canlı olan, salya ve gözde akıntısı bulunmayan, pis kokulu ishali olmayan, öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmayan, yara, şişlik ve ödemi olmayan, hayvanların kurban olarak tercih etmelidir.


Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanıma sunulan ‘HaySag’ isimli mobil uygulama ile küpe numarasından kurbanlık hayvanların yaşı, ırkı, cinsiyeti ve aşı bilgileri sorgulanabilmektedir.


Kurbanlık hayvanların kesimi için kasap yada ehil kişilerce hayvanların yaralanma, gereksiz yere acı ve ızdırap çekmeyecek şekilde kesilmesi gerekiyor. Kurban olarak kesilecek hayvanların Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi, kesimden sonra oluşan artıkların ve organların çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi, kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne mutlaka bildirmelidir” dedi.


Dünya genelinde zoonoz olarak adlandırılan ve hayvanlardan insanlara geçen 200’ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken Orhan Öztürk, bunlardan şarbon, deli dana, malta humması, Tüberküloz, kuş gribi, veba ve tularemi başta olmak üzere, 50’ye yakınının Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı
    1. S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    2. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı..
    3. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    4. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    5. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    6. Kırklareli’de sağanak yağış
    7. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    8. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    9. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    10. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    11. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram..
    12. Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile..
    13. Piyasalarda gün sonu
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi
    16. Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla..
    17. Yasak yerde denize giren 108 kişiye..
    18. Enez Belediyesi, sivrisinek ile..
    19. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de..
    20. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına..
    21. İzmir’de bir ilçeyi hareketlendiren..
    22. Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler..
    23. Esmahanım ve Uğurlu köylerinde devam..
    24. Merkez OSB’deki koku problemi çözüldü
    25. ESOGÜ Rektör Vekili Arslantaş’ın..
    26. Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı..
    27. YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
    28. Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile..
    29. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    30. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi