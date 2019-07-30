Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na Ziyaret

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ikinci kez seçilen Yüksel Çoban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yüksel Çoban’ın makamında, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; “ 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, seçilmemiz vesilesiyle, hayırlı olsun ziyaretimize gelmiştiniz. Bizde hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de tekrar başkan olarak seçilmenizden dolayı sizleri tebrik etmek amacıyla ziyaretinize geldik. Ben sizi tebrik ediyorum. Bu kurumumuzda, belediye kurumu gibi insanların mutluluğu için çalışıyor. Biz, onlar için varız. Mesaimizi de gece - gündüz demeden onlar için harcıyoruz. Bu ilçedeki tarım ve hayvancılık gibi iki önemli lokomotif sektörümüz var. Bu iki sektörde, sizleri ilgilendiriyor. Bu manada Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımız önemli bir kurumumuzdur. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan herkesin, bu kuruma ihtiyacı var. Belediyemiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız birbirine destek olmak zorundalar. Yahyalı’mızın da özelliği ve güzelliği bu diye düşünüyorum. Buradan hemşehrilerime bir ricada bulunmak istiyorum. Malı olan hemşehrilerim, koruma bedelini mutlaka ödesinler. Bu ilçe bizim, bu ülke bizim. Biz nasıl ki belediye olarak emlak, ilan ve reklam vergilerine muhtaçsak, Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı da koruma bedellerine muhtaçlar.” diye konuştu.

Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Yüksel Çoban’da konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Rabbim, bize hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin. 6 yıldır bu görevi başarıyla yürütüyoruz. Yahyalı’mız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapmada devam edeceğiz.”diye konuştu.