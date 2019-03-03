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Başkan Öztürk, Ulupınar mahallesinde halkla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında Ulupınar Mahallesinde halkla buluşarak yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı.

03 Mart 2019 Pazar 15:05
Başkan Öztürk, Ulupınar mahallesinde halkla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında Ulupınar Mahallesinde halkla buluşarak yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.


Toplantıda halka hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “ Yeni dönemimizde yani Yahyalı’da ustalık dönemimizde, 41 kere Maşallah 41 Projeyi yapmayı sizlere taahhüt ediyoruz. Ayakları yere basan, yapabileceğimiz projeleri sizleri vaat ediyoruz. Allah mahcup etmesin. Bereketli bir ittifakımız var. Ben buradan “Allah her iki liderimizin de ömrünü uzun etsin” diye dua ediyorum. Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek böylesine güzel bir ittifakın altına imza attılar. İttifakın bereketi ile ilimizde bulunan 16 ilçeden hiçbirini kaybetmeyeceğiz. Ve ilçeler arasında en fazla oyu alarak birincilik kürsüsüne oturacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Bir arzumda Yahyalı’daki mahalleler içerisinde birincilik kürsüsüne Ulupınar Mahallemizin oturmasıdır. Bizim referansımız başta Cumhurbaşkanı’mızdır. Cumhurbaşkanımız, bizim adaylığımıza onay vermiştir. Sağ olsunlar ilçe yönetimimiz, il yönetimimiz, milletvekillerimiz, adaylığımıza onay vermişlerdir. Ayrıca referansımız yaptığımız hizmetlerdir. Allah’a ham olsun, beni sevsin ya da sevmesin, oy versin ya da vermesin insanlar, “Yahyalı’ya Esat Başkanla bir takım güzel hizmetler geldi” diyecektir. İnşallah ilçe merkezimize yaptığımız o güzellikleri, burada da yapmak istiyoruz. Buraya her ne istiyorsanız yapacak güçteyiz. “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:05
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