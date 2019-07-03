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Başkan Öztürk Türkiye Şampiyonu Takımı Makamında Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Türkiye Şampiyonasında birinci olan Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımını makamında kabul etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
Başkan Öztürk Türkiye Şampiyonu Takımı Makamında Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Türkiye Şampiyonasında birinci olan Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımını makamında kabul etti.


Yahyalı Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kabulde Başkan Esat Öztürk, idareciler ve şampiyon sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Kayseri’yi temsilen katıldığınız Softbol Türkiye Şampiyonasında gösterdiğiniz üstün başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamı bekliyorum. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır.” dedi.


Başkan Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerini desteklerini ifade ederek“ Ben öncelikle gösterdiğiniz başarıyı yürekten alkışlıyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Allah muvaffak eylesin. Bundan sonraki turnuvalarda da sizleri şampiyon olarak görmek isteriz. İlçemizde son günlerde başarılı ve güzel haberler alıyoruz. Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımının Türkiye 1.’si olması, bizi yüreklendirdi ve onurlandırdı. Ben, her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınızı tebrik ediyorum. Bu manada gayretlerinden dolayı İlçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra Yahyalı başarılarla ve şampiyonluklarla anılacak diye düşünüyorum. Bu manada da kızlarımız çok daha başarılı. Bilindiği gibi Rafting ’de de U 19 kız takımımız Türkiye 3.’sü olmuştu. 36 bin ilçe insanımızı ve 1 milyon 400 bin nüfuslu Kayseri’mizi onurlandırdınız. Yahyalımız bugünlerde ulusal ve yerel basında güzel haberlerle anılıyor. Gerek futbola olan ilgimiz gerekse Softbol, gerekse Rafting ile haberlerle adımızı duyuruyoruz. Bundan da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak, kaymakamlık olarak, ilçe milli eğitim olarak ve diğer kurumlarımızla ile birlikte biz iyi bir takımız diye düşünüyorum. Bu da tabi başarıyı arkasından getiriyor. İnşallah Softbol ’da başarılı olduğunuz gibi derslerinizde de başarılı olursunuz. Sizleri, daha güzel yerlerde görmek istiyoruz.” diye konuştu.


Ziyarette konuşan Ali Elmacı Ortaokulu Müdürü Erol Sandık ise “ 2019 yılı içerisinde okulumuzda uygulamaya başladığımız “Spor için sağlık, sağlık için spor”projesi kapsamında önceden kurulmuş olan takımımızı, biraz daha geliştirerek, ulusal düzeyde maçlara çıkarmak istiyorduk. Bu anlamda da Fethiye’ de düzenlen şampiyonaya katıldık. Orada Türkiye 9.’su olduk ama tecrübe kazandık. Samsun’da düzenlenen şampiyonada da Türkiye şampiyonluğunu kazandık.” diye konuştu.


Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ’da “ Ben öncelikle tüm takımı tebrik ediyorum. 4 yıl önce kurulmuş olan takımımız, okul müdürlüğümüzün gayretiyle, önemli bir gelişme sağladı. Beklentimiz bu kadar yüksek değildi. Ama sporcularımız da büyük gayret göstererek şampiyon oldular. Ben desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
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