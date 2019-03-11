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Başkan Öztürk: "Taşova 3,5 yıldır doğalgaz kullanıyor"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Başkan Öztürk: "Taşova 3,5 yıldır doğalgaz kullanıyor"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.


Çalışmalar sonucu 2015 yılı Aralık ayından bu yana ilçenin yüzde 95’lik bir kısmına doğalgazın ulaştığını anlatan Başkan Öztürk, “Abone sayısı 3 bin 200 civarında. Ortalama 3 bin 800 hanenin olduğu ilçemizde bu sayı çok önemli. Hayat kalitesini yükselten bu nimeti vatandaşlarımızla buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.


31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Öztürk, seçim vaatleri arasında olan doğalgazın Taşova’ya kazandırılmasıyla birlikte büyük ölçüde çevre kirliliğinin de önüne geçildiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:32
  1. doğa

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