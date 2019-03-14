Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde projelerini anlattı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda Senirköy Mahallesi halkıyla buluşarak, yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “ 31 Mart seçimlerinin hem Senirköy’ ümüze, hem Yahyalı’mıza, Kayseri’ mize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bereketli bir Cumhur İttifakımız var. Bu ülkeye çok şeyler kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. Sayın Devlet Bahçeli’nin söylediği bir sözü hatırlatmak isterim. “ Ülkeniz olmazsa, belediyeciliğin hayrını gör.” diyor. Ülkeniz olmadıktan sonra belediyeniz olsa ne olur olmasa ne olur. Gerek Avrupa gerekse Amerika dostça görünüp, düşmanca hareket ediyorlar. Ama Allah’a hamd olsun. Verdiğiniz güçlü destek sayesinde, yerli sihalarımız olduğu sürece, yerli silahlar ürettiğimiz sürece bizim sırtımızı yere getiremeyecekler. Başka bir millette olmayan, Allah’ın bize verdiği üç özelliğimiz var. Birincisi bizim devlet kurma özelliğimiz var. 16 tane devlet kurmuşuz. Bizimle biraz zor baş ederler. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım. İkincisi, biz fedakâr bir milletiz. Ekmeğimizi böler, paylaşırız, yardım ederiz. Üçüncüsü ise Kahraman bir milletiz. Teröristler artık bizi görünce kaçacak delik arıyorlar. Artık öyle silahlar üretiyoruz ki yerde böceğin oynadığını takip ediyoruz. İnşallah iki gün sonra da dünyaya silah satmaya başladığımız zaman,Türk olduğumuzdan, Müslüman olduğumuzdan gurur duyacağız. Yeter ki biz Cumhur İttifakına güçlü bir destek vermeye devam edelim. “ diye konuştu.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi slaytlar eşliğinde Senirköy Halkına anlattı.