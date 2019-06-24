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Başkan Öztürk, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 22 Haziran Cumartesi Günü etkili olan yoğun yağış sonrası Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgeyi ziyaret etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:16
Başkan Öztürk, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 22 Haziran Cumartesi Günü etkili olan yoğun yağış sonrası Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgeyi ziyaret etti.


Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde zarar gören kanalizasyon şebekesi ve yollarda incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, hasarın en kısa zamanda giderileceğini söyledi.


İnceleme sonra basına açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “ İlçemizde cumartesi günü 15.30 sularında yaklaşık 40 dakika süren yoğun yağış meydana geldi. Yağış sonrası ilçemiz meydanında ve Kirazlı Mahallemizde sıkıntılar oluştu. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz anında sorunlu bölgelere müdahale etti. Meydanımızdaki sıkıntıyı giderdikten sonra Kirazlı Mahallemizde çalışmalara başladık. Bugünde Kirazlı Mahallemizi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Burası sel taşkın kanalı olan bir bölgemiz. Sıkıntılı bir yerimiz. Burada mutlaka Büyükşehir Belediyesi’nin ve Devlet Su İşleri’nin bir proje dahilinde çalışma yapması lazım. Bu çalışma, Yahyalı Belediyesi’nin mütevazı bütçesiyle yapılacak bir çalışma değil. Biz, teknik elemanlarımıza bir proje yaptırarak, buranın en kısa sürede yapılması için D.S.İ’ ye başvuruda bulunacağız. Allah’ a şükürler olsun tek tesellimiz can ve mal kaybının olmaması. Bölgemiz, coğrafi olarak yağış sonrası sele ve taşkınlara müsait. Bu konuda Valiliğimizin, AFAD’ın, YİKOP ve D.S.İ’ nin buraya biraz daha hassasiyet göstermelerini, biraz daha iltifat etmeleri konusunda ricamız var. Bu konunun biz peşinde olacağız. Buradaki yaraları da en kısa zamanda saracağız. Sel felaketinde bölgenin alt yapısı ve üst yapısında sıkıntılar oluşmuş durumda. Burayı en kısa sürede projelendirerek eskisinden daha iyi bir şekilde düzenleyeceğiz. Ben hem Yahyalımıza hem de Kirazlımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:16
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