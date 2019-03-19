0553 313 94 23

Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında yeni sanayi esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 16:04
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında yeni sanayi esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda sanayi esnafına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; "Allah Türk Milletine üç tane önemli özellik vermiş. Birincisi devlet kurma özelliğimiz. Bizi hapishaneye atsalar, biz orada da teşkilatlanırız. İkinci özelliğimiz fedakârlık. Biz fedakâr bir milletiz. Üçüncüsü ise kahramanlık. Biz kahraman bir millet olduğumuzu dünyaya 15 Temmuzda gösterdik. Biz o insanlara hizmet borçluyuz, minnet borçluyuz. Yaptığımız her türlü güzellikler onlara feda olsun. Vereceğiniz oylar, belki size yapılan hizmetlerin karşılığı değil. Ben kendim için sizden oy istemiyorum. Ülkemiz için, ilçemiz için, geleceğimiz için, öpmeye kıyamadığınız torunlarınızın geleceği için sizden oy istiyoruz. Düşmanlarımızı sevindirmeyelim. İki siyasi liderin bir araya gelmesi hiç kolay bir iş değil. Ama şartlar öyle bir duruma geldi ki böylesine güzel bir ittifak kuruldu. Allah’a hamd olsun bu ilçe %83 gibi bir oranla Cumhurbaşkanımıza referandumda destek veren bir ilçe.” dedi. Konuşmasına belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan bahsederek devam eden Başkan Öztürk; “ Allah’a hamd olsun birinci dönemimizde ilçemizin çehresini birazcık değiştirdik. Bir doğalgaz, bir meslek yüksekokulu, bir meydan projesi gibi güzellikleri ilçemize kazandırdık. İkinci dönemimizde ise birazcık daha gayretli olacağız. Bürokrat olarak Kayseri’de başkan yardımcılığı yaptık ama başkan gibi görev yapmadık. Biz ilk dönemimizi kalfalık dönemimiz olarak görüyorum. İkinci dönemimiz ise ustalık dönemimiz olacak” diye konuştu.


Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, sanayi esnaflarına anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği düzenledi
    1. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    2. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    3. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    4. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    5. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    6. Mahalle maçları geri dönüyor
    7. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    8. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    10. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    11. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    12. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    13. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    14. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    15. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    16. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    17. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    19. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    20. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    21. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    22. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    23. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    24. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    25. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    28. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    29. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    30. "İş insanları olarak istihdam..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı