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Başkan Öztürk, Sanayi Esnafıyla Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,sanayi esnafıyla sabah kahvaltısında buluştu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Başkan Öztürk, Sanayi Esnafıyla Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,sanayi esnafıyla sabah kahvaltısında buluştu.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve parti yönetiminin de katıldığı kahvaltı programına sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.


Kahvaltı öncesi sanayi esnafına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “Elinde yapacağı projeleri olmayan insanlar, işlerin lafla yürüyeceğini zannediyorlar. Eğer lafla yürüseydi, Cenab-ı Allah Nuh Peygambere gemi yapmasını söylemezdi. Bize yapacaklarınızdan bahsedin. Projelerinizi anlatın. Bekara hanım boşaması çok kolay derler. Elhamdülillah, biz bekar değiliz. Bizim sırtımızda yükümüz var. Bizim sırtımızda İslam Kardeşliği, bizim sırtımızda sizlere hizmet etme davası var. Biz sırtımızda emanet taşıyoruz. Sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. O yumurta küfesi memlekete gelecek hizmettir. Sizleri mutlu ederek, ilçeyi birkaç basamak daha yukarıya çıkarabilmektir. Buradan her iki liderimize de dua ediyorum.Hatta o duaya Cumhur İttifakına destek veren Büyük Birlik Partisi Liderini ve Fatih Erbakan’ı da dahil etmek istiyorum. Rabbim bize verdiğiniz desteğe karşılık,iyi hizmetler yaptırmayı nasip etsin. Birinci dönemimizde verdiğiniz desteğe karşı Rabbim bizi size karşı mahcup etmedi” dedi.


Öztürk, “5 yılda 50 Projemiz vardı. Bunların tamamını yaptık. Yeni dönemimizde ise 41 proje hazırladık. Allah nasip ederde bu projeleri de hayata geçirirsek, bu ilçeye olan borcumuzu öderiz diye düşünüyorum. Hepsi de uçuk kaçık değil ayakları yere basan projeler. Bunların içinde laf yok, icraat var. Cumhurbaşkanımız bizden şunu istiyor; Tevazu, Samimiyet ve Gayret. Bizim bu ilçe için bir gayretimiz var. Bu ilçeye hizmet etmek için samimiyetimiz var. Bir tek gayemiz var, Allahhak razı olsun, birde halk dediğimiz siz kardeşlerimiz razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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