Başkan Öztürk oyunu kullandı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, eşi Züleyha Öztürk ile oyunu kullandı.

Oyunu, Seydili İlkokulu 1074 no’lu sandıkta kullanan Başkan Esat Öztürk’ e AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve AK Parti Yahyalı İlçe Koordinatörleri eşlik etti.

Oy kullandıktan sonra basına açıklamalar yapan Başkan Esat Öztürk; “ Öncelikle bugünkü yapılan seçimlerin Yahyalı’mıza, Kayseri’mize, Türkiye’mize ve Cumhur İttifakımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün dışarı da bereket var. İnşallah sandıklarımızda da o bereketi görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanlarına, Kayseri’den gelen koordinatörlerimize, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sandık kurulunda görev yapan kardeşlerime de yürekten teşekkür ediyorum. Allah her birimize kolaylıklar versin. Bu seçim ülkemize, Türki Cumhuriyetlerine, İslam Coğrafyasına güzellikler getirsin. Bu seçim her ne kadar yerel seçim gibi gözükse de dostlarımızın ve düşmanlarımızın gözü üzerimizde. Mart Ayı aynı zamanda baharında müjdecisi. İnşallah bu seçimlerde, ülkemizdeki bahar havasının müjdecisi olur. “ diye konuştu.