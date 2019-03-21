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Başkan Öztürk, Mustafabeyli mahallesinde projelerini anlattı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Mustafabeyli Mahallesinde projelerini anlattı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:14
Başkan Öztürk, Mustafabeyli mahallesinde projelerini anlattı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Mustafabeyli Mahallesinde projelerini anlattı.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda mahalle halkına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “31 Mart yerel seçimlerinin Mustafabeylimize, Yahyalımıza, Kayserimize, ülkemize, dünyadaki mazlum Müslümanlara, İslam Coğrafyasına ve Türki Cumhuriyetler için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Belediye başkanı olarak sizlerin bir evladı ve hizmetkârı olarak yaptığımız hizmetler var. Allah ilçemiz için hayırlı eylesin. Bundan 5 yıl önce sizin huzurunuza çıktığımız zaman 5 yılda 50 proje vaat etmiştik. Allah’a Hamd olsun 50 ile kalmadık. Daha fazlasını yaptık. Belki 100 - 120 projeyi ilçemize kazandırdık.” dedi. Konuşmasında ülke bekasına değinen, bir oyun bile ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Esat Öztürk; “Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır. O nedenle bir oy deyip geçmiyoruz. Ben kendim için oy istemiyorum. Ülkemizin geleceği için oy istiyorum. Esat Öztürk olarak bin tane canım olsa hepsi Cumhur İttifakının iki tane liderine feda olsun” diye konuştu.


Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, mahalle sakinlerine anlattı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:14
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