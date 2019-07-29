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Başkan Öztürk, Muaythaı’cı Sporcuları Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 28 Temmuz 2019 tarihinde Yahyalı’da gerçekleştirilen Muaythai Turnuvasında başarılı sonuçlar alan Yahyalılı sporcuları makamında kabul etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
Başkan Öztürk, Muaythaı’cı Sporcuları Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 28 Temmuz 2019 tarihinde Yahyalı’da gerçekleştirilen Muaythai Turnuvasında başarılı sonuçlar alan Yahyalılı sporcuları makamında kabul etti.


Yahyalı Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kabule,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı, turnuva organizatörü Yakup İbrahimov ve sporcular katıldı.


Kabulde başarılı sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Esat Öztürk “Muaythai Turnuvasında gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamı bekliyorum. Sizlerle gurur duyduk.” dedi.


Başkan Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak Muaythai Sporunun ilçede yaygınlaşması için her türlü desteği vereceklerini belirterek“ Dün akşamki organizasyon için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize çok farklı bir hava kattınız. İnsanların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Bu konu ile ilgili memnuniyetini gerek telefonla, gerekse yüz yüze bizlere ileten vatandaşlarımız oldu. Organizasyona yüz üzerinden yüz puan verdiklerini söylediler. Bu da Muaythai sporunun Yahyalı’da sevildiğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ben, böyle bir organizasyonu Yahyalı’ya kazandırdığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Biz sporu seviyoruz. Belediyemiz, il ve ilçe spor müdürlüklerimizle her zaman uyum içindeyiz. Birbirimizle gerek lojistik gerekse eğitim konusunda bir dayanışmamız var.” dedi. Konuşmasında Muaythai turnuvasında başarılı sonuçlar alan Yahyalılı sporculara da teşekkür eden Başkan Öztürk; “ Yahyalımıza böyle bir güzellik onlar adına taşınmış oldu. Onları ben gönülden tebrik ediyorum. Muaythai sporunu sevdik. İnşallah bundan sonra da bu sporla ilgili taleplerin artacağını düşünüyorum. Üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü, buradan vermek istiyorum. Gerçekten bize farklı bir Temmuz Gecesi yaşattınız. Ben anne-babaları ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Yahyalı’da Futbol, Rafting ve Softbol spor branşlarında çok güzel gelişmeler oluyor. İlgilenmediğiniz şey sizin değildir. Bu spor dallarıyla biz ilgileniyoruz. Maddi ve manevi desteğimiz var. Muaythai spor dalıyla da ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” diye konuştu.


Turnuva organizatörü Yakup İbrahimov’dakonuşmasında Muaythai Turnuvasına gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.


Başkan Esat Öztürk, turnuvada başarılı sonuçlar alan Yahyalılı sporcuları çeyrek altın ile ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
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