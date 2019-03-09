Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik Kürsüsüne Oturacağız”

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, ilçenin Kocahacılı Mahallesi’nde yaptığı konuşmada “Kayseri ilçeleri içerisinde Yahyalı Cumhur İttifakına verdiği destekle birincilik kürsüsüne oturacaktır” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kocahacılı Mahallesi’nde düzenlenen Halk Buluşmasına katılan Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşma da mahalle sakinlerinden Cumhur İttifakına güçlü bir destek vermelerini isteyerek şunları söyledi. Başkan Öztürk; “ Rabbim dirliğimizi, birliğimizi, bu güzelliğimizi bozmasın. Kocahacılı ’ya iyi kötü dokunuşlarımızın olduğunu biliyorum. İllaki mahallemize hizmet edeceğiz. Belediye başkanını insanlar, bize hizmet etsin diye seçer. Tevazu, samimiyet ve gayret içerisinde sizlere hizmet getirmeye gayret ediyoruz. Bu seçimde Cumhurbaşkanımızın özellikle altını çizerek belirttiği gibi ben belediye başkanında ve belediye meclis üyelerinde tevazu, samimiyet ve gayret isterim diyor. Bizlere her zaman iyi not vermişiniz. Hem genel seçimlerde hem de belediye başkanlığı seçimlerinde” dedi.

Öztürk, “Bir bereketli güzelliğimiz daha var o da Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakımızda dört tane desteğimiz var. Birincisi, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli, üçüncüsü 30 ilde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakına destek veren BBP genel başkanı ve dördüncüsü ise adeta dünya lideri olan rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın verdiği destektir. Dört siyasi partinin genel başkanı bu ittifaka destek veriyor. Gelin bu ittifaktan mahrum olmayalım, hep beraber olalım. İnşallah vereceğiniz güçlü destekle Kayseri İlçeleri içinde birincilik kürsüsüne oturacağız” diye konuştu.