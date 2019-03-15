0553 313 94 23

Başkan Öztürk, Kavacık mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Kavacık Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, projelerini anlattı.

15 Mart 2019 Cuma 11:59
Başkan Öztürk, Kavacık mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Kavacık Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, projelerini anlattı.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “31 Mart seçimlerinin Kavacığımıza, Yahyalımıza, Kayserimize, ülkemize, dünya Müslümanlarına, dünya mazlumlarına hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Allah’a hamt olsun Cumhur İttifakı gibi bereketli bir ittifakımız var. İki tane lider, ülke bekasını düşünerek, kafa kafaya verip ittifak kurdu. İttifaka dolaylı ve dolaysız yoldan üç tanede lider destek verdi. Birinci desteği BBP Lideri Mustafa Destici, 30 Büyükşehirden aday çıkarmayarak destek verdi. İkinci desteği ise rahmetli Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’dan geldi. Üçüncü desteği verende Anavatan Partisi Genel Başkanı oldu. Önceki seçimlerde bizi bağrınıza bastınız. Bu desteğin Esat Öztürk’e olmadığını, sevdanızın Cumhurbaşkanına ve Cumhur İttifakına olduğunu biliyorum. Her zaman inanarak söylediğim bir söz var. ’Cumhurbaşkanımıza bin tane Esat Öztürk feda olsun.’ Hiç kendime pay çıkarmıyorum. Her ne kadar iyi hizmet yaptı deseniz de, zaten bir hizmet yapmaya geldik. Elhamdülillah, nefsimize bir pay biçmiyoruz. Önceki seçimde yüzde 60 oy oranı ile destek verdiniz. Bizde size mahcup olmamak için, gece gündüz demeden gayret ettik, çalıştık, Allah’ta bizi size karşı utandırmadı. Nasip olursa ikinci dönemimizde de sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu.


Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, mahalle sakinlerine anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Cami yanacağına evim yansın’ demişti, İHA’ya konuştu
    1. ‘Cami yanacağına evim yansın’ demişti,..
    2. İzmir’deki göçük faciasından acı haber
    3. İmam Hatiplilerden Akit’e ziyaret
    4. Yeni Zelanda’da ölü sayısı 49’a..
    5. Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun..
    6. Kurtulmuş: “Dün buradaydık, kıyamete..
    7. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    8. Döviz kurları
    9. BPP Adayı Has, seçim çalışmalarını..
    10. Küresel petrol arzı şubatta azaldı
    11. Elektronik harp sistemi kurulacak..
    12. Cezayir FLN Partisi: "Bouteflika artık..
    13. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    14. NATO'dan Yeni Zelanda'da iki camiye..
    15. İncesaz grubu, İKÜ’de sahne alacak
    16. Başkan Öztürk, Kavacık mahallesinde..
    17. Baharda polen alerjisine dikkat
    18. DPÜ’de ’Dünü Unutma, Yarına Hakkın..
    19. Protez göz özgüveni geri getiriyor
    20. AB’den Suriyelilere 1.5 milyar avro
    21. Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler,..
    22. Büyükşehir Belediye Erzurumspor..
    23. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    24. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    25. Altın fiyatlarında son durum ne?..
    26. Kayseri kış sporlarının başkenti olma..
    27. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    28. Online satışlar kırtasiyeleri vurdu
    29. Fuat Oktay’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    30. NATO'dan Yeni Zelanda'daki alçak..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler