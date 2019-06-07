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Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi Şenliğine katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde İsmet Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe katıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:27
Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi Şenliğine katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde İsmet Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe katıldı.


Oğlakçı Yaylasında, mahalle muhtarlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğe AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve meclis üyeleri ile birlikte katılan Belediye Başkanı Esat Öztürk, şenlik alanında vatandaşların tek tek elini sıkarak bayramlaştı. Şenlikte vatandaşlara hitap eden Başkan Esat Öztürk; “Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice nice bayramlara kavuştursun. Bu güzel günde, bizleri bir araya getiren mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Burası sizlerle güzel. Sizlere de şenliğe teşriflerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Oğlakçı Yaylamız Yahyalı’mızdaki en güzel yaylalardan bir tanesi. Buranın kıymetini bilmeliyiz. Gerek belediye olarak bizler, gerekse sizler, bu yaylanın güzelliğine güzellikler katmamız lazım. Allah ömür verirse ikinci dönemimizde buraya bir dokunuşumuz olacak. Sadece şenliklerde değil, diğer günlerde de kullanmak için kamelyaların takılması ve bunun gibi bir takım güzellikleri buraya getireceğiz. Bayramlar, birbirimizi kucaklamaya, birbirimizi sevmeye ve birlikte olmaya güzel vesileler. Bu manada ben Fetullah ve İsmet Mahallelerimizin birlikteliğine gıpta ediyorum. Bu güzelliği ve birlikteliği Cenab-ı Allah hiçbir zaman elimizden almasın. Genç yavrularımıza bırakacağımız en güzel miraslardan bir tanesi, bu şenlik diye düşünüyorum. Bir bayramda bir araya gelerek beraber olmak çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah belediye olarak biz de üzerimize düşeni her zaman yapacağız” dedi.


Konuşmasında 23 Haziran Pazar Günü İstanbul’da yapılacak Belediye Başkanlığı Seçimine değinen Başkan Esat Öztürk; “İstanbul’a gittiğimiz zaman, birçok İsmetli dostumuzu orada görme imkânımız oldu. Orada iş adamlarımız, esnaflarımız var. Biz onlardan hem dualarını hem de 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım Başkanımıza da desteklerini istiyoruz. Önümüzdeki Pazartesi Günü bizde İstanbul’a gideceğiz.Bir hafta orada kalıp, oradaki hemşehrilerimizden dua ve oy desteklerini isteyeceğiz. İstanbul Osmanlı’nın Payitahtı. Bizim için çok çok önemli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:27
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