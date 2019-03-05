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Başkan Öztürk Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,meydan esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Başkan Öztürk Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,meydan esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.



AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve parti yönetiminin de katıldığı kahvaltı programına esnaf yoğun ilgi gösterdi. Burada esnaflara konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “ Öncelikle 31 Mart seçimlerinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.Yahyalı’mız birliğin, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün olduğu bir ilçe. Burası gerçekten Makarrı Ulema şehri. Burada kötü insanımız yok. İki göbek öncesine bakarsak, bu ilçede herkes birbiriyle akraba çıkar. Bu akraba ve kardeş hukukumuzu her zaman muhafaza da etmek durumundayız. İlçelerin ufku belediye başkanlarının ufkuyla eş değer görüyorum. Eğer ileri ufukluysanız yarışta geride kalmıyorsunuz. İlçemizin hatırı sayılır bir güzelliği var. Yahyalı’yı, Yahyalı insanını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında seviyorlar. Buradaki manevi yapımızdan ve AK Parti ile Cumhur İttifakına verilen desteğinde sevilmemize katkı sağladığını düşünüyorum. İçinizdeki müftü yani vicdanınız hiçbir zaman yanılmaz, objektiftir” ifadelerini kullandı.



Başkan Öztürk, “Kafamız bazen karışabiliyor. Kafamızla, kalbimiz çatışabiliyor. Ama vicdanımız her zaman doğru kararı verecektir. Sizden ricam oy verirken vicdanınızı dinleyin. Biz herkesten daha iyisini yapacağımızı iddia ediyoruz. İlk dönemimizde ilçeye güzel çalışmalar yapıldığını kanaat getiriyorsanız, ikinci dönemimizde de güzel hizmetler yapacağımızı bilmenizi isterim. İkinci dönemimiz, “Ustalık Dönemimiz” olacak. Aksi durumda ilçemizin diğer ilçelerle olan makas arası açılacaktır. Şehirleri yarıştığı gibi ilçelerde yarışıyor. Dışarıda yaşayan gurbetçilerimize Yahyalı’yı nasıl gördüklerini sorun. Yaptığımız güzelliklerden bahsedeceklerdir. İnşallah bu güzellikler, ikinci dönemimizde de devam edecek. Biz ibadet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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