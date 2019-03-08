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Başkan Öztürk 8 Mart’ta karanfil dağıttı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 15:26
Başkan Öztürk 8 Mart’ta karanfil dağıttı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.


AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, AK Parti Yahyalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve belediye meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği karanfil dağıtımı ilçe Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkese karanfil takdim eden Başkan Öztürk’e vatandaşların ilgisi yoğundu.


Etkinliğin ardından basına değerlendirmeler de bulunan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “Hem Yahyalı’daki hemşehrilerimizin hem de Kayseri’deki, Türkiye’deki ve Dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde Kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız diyor. Bana göre Dünya Kadınlar Gününde verilecek en güzel mesajın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz eşlerimizi, kadınlarımızı, Allah’ı emaneti olarak görüyoruz. O emanete de nasıl riayet edilecekse, o şekilde davranmayı bizim inancımız emrediyor. Bu vesile ile hemşehrilerimizle de kucaklaşıyoruz. Sıkılmadık el bırakmıyoruz. Esnafımızı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, resmi ve gayri resmi kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ilçe de çok güzel projelere imza attık. Şuan da bulunduğumuz meydanın güzelliği ilçemize çok yakıştı. Bu gibi projelere imza atma konusunda hemşehrilerimiz özellikle de kadınlarımız erkeklerden daha gayretli olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız erkeklere göre çok daha objektifler. Vicdan pencereleri erkeklerden çok daha farklı olduğu için, onları bu seçimde Cumhur İttifakı adayına güçlü bir destek vereceklerini, eşlerini de bu konuda teşvik edeceklerini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:26
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