0553 313 94 23

Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçe kadınları ve belediye kadın personeli ile bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 17:46
Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçe kadınları ve belediye kadın personeli ile bir araya geldi.



Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı ve öğle yemeği programları ile İlçe kadınları ve belediye kadın personeli ile bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı. İlçe kadınları ile belediye kadın personeli için düzenlenen programlara eşi Ayşe Öztürk ile birlikte katılan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk yaptığı açıklamada, “Çalışmaktan ve birlikte olmaktan mutluluk duyduğum değerli çalışma arkadaşlarım ve değerli hanımefendiler bir güne sığdırılamayacak kadar değerli olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü Kutluyorum. 15 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum 35 yıldır siyaset hayatı içerisinde gerek belediye gerek parti içerisinde kadınlarımız sayesinde güzel işlere imza attık.Görevimden huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Hakkım sizlere helal olsun” dedi.



Kahvaltı programında ilçe kadınları adına konuşma yapan Erenler Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ yaptığı açıklamada, “Sadece bugün için değil, her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Erenler Belediye Başkanımız Sayın Cavit Öztürk’e çalışmalarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bizlere Belediye Başkanlığının yanı sıra abilik yaparak her zaman yanımızda oldu” diyerek Başkan Öztürk’e ilçe kadınları adına hediye olarak Kur’an ve Türk bayrak takdiminde bulundu.



İlçe kadınları adına düzenlenen program sonrası Belediye kadın personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Öztürk belediye kadın personelinin de kadınlar günü kutladı.Veda havasında geçen programda Belediye kadın personelleri adına konuşan Selma Işıl Yeniay ise “Her sene ihmal etmeden Belediye kadın personeli için program düzenleyerek günümüzü kutlayan Başkanımız’ a teşekkür ederiz” diyerek Belediye kadın personeli adına hediye ve çiçek takdiminde bulundu. Her iki program sonunda Başkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk’e, ilçe kadınlarına ve personel ve stajyerlere karanfil ve sukulent hediye ederek günlerini kutladı. İlçe kadınları ile belediye kadın personeli Başkan Öztürk ile birlikte toplu fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:46
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifika
    1. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    2. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    3. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    4. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    5. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    6. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    8. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    9. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    10. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    11. Liderin rakibi maça gelmedi
    12. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    13. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    14. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    15. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    16. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    17. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    18. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    19. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    20. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    21. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    22. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    23. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    24. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    25. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    26. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    27. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    28. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    29. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    30. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem