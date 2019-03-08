Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçe kadınları ve belediye kadın personeli ile bir araya geldi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı ve öğle yemeği programları ile İlçe kadınları ve belediye kadın personeli ile bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı. İlçe kadınları ile belediye kadın personeli için düzenlenen programlara eşi Ayşe Öztürk ile birlikte katılan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk yaptığı açıklamada, “Çalışmaktan ve birlikte olmaktan mutluluk duyduğum değerli çalışma arkadaşlarım ve değerli hanımefendiler bir güne sığdırılamayacak kadar değerli olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü Kutluyorum. 15 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum 35 yıldır siyaset hayatı içerisinde gerek belediye gerek parti içerisinde kadınlarımız sayesinde güzel işlere imza attık.Görevimden huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Hakkım sizlere helal olsun” dedi.

Kahvaltı programında ilçe kadınları adına konuşma yapan Erenler Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ yaptığı açıklamada, “Sadece bugün için değil, her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Erenler Belediye Başkanımız Sayın Cavit Öztürk’e çalışmalarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bizlere Belediye Başkanlığının yanı sıra abilik yaparak her zaman yanımızda oldu” diyerek Başkan Öztürk’e ilçe kadınları adına hediye olarak Kur’an ve Türk bayrak takdiminde bulundu.

İlçe kadınları adına düzenlenen program sonrası Belediye kadın personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Öztürk belediye kadın personelinin de kadınlar günü kutladı.Veda havasında geçen programda Belediye kadın personelleri adına konuşan Selma Işıl Yeniay ise “Her sene ihmal etmeden Belediye kadın personeli için program düzenleyerek günümüzü kutlayan Başkanımız’ a teşekkür ederiz” diyerek Belediye kadın personeli adına hediye ve çiçek takdiminde bulundu. Her iki program sonunda Başkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk’e, ilçe kadınlarına ve personel ve stajyerlere karanfil ve sukulent hediye ederek günlerini kutladı. İlçe kadınları ile belediye kadın personeli Başkan Öztürk ile birlikte toplu fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştirdi.