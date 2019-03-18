Başkan Öztürk 75. Yıl Mahallesi’nde Projelerini Anlattı

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk,seçim çalışmaları kapsamında 75.yıl Mahallesinde halkla buluşarak projelerini anlattı.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda halka hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk “ Rabbim, 31 Mart seçimlerinin muhtar adaylarımıza adına hem belediye başkan adayları adına hem de belediye meclis üyeleri adına hayırlı mübarek eylesin. Bizim işimiz, gücümüz insanları mutlu etmektir.Önemli olan hem halkın hem de hakkın razı olmasıdır. Geçen beş yıl süresinde bizimle ilgili iyi kötü bir kanaatiniz oluştuğunu düşünüyorum. “ dedi. Konuşmasında ezanın protesto edildiği mitinge değinen Başkan Esat Öztürk; “ İstanbul’daki mitingde hoca efendi ezanı mahsus uzattı diye yuhaladılar. Tabi bu davranışı buradan kınıyoruz. Bir konuyu da bu vesile ile hatırlatmak isterim. O ezanlara yuh çekenlerle biz ittifak yapmadık. Biz delikanlı gibi insanların huzuruna çıkarak, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partimiz bir araya gelerek bu ülkenin bekası için ittifak kurduk, bu ittifaktan da biz gururluyuz. Birileri gibi batıda başka, iç Anadolu’da başka, doğuda başka, Karadeniz’de başka söylemler söylemiyoruz. Biz bu ittifaktan memnunuz ve mutluyuz.” diye konuştu.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, mahalle sakinlerine anlattı.