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Başkan Özmeriç, bayram öncesi sürücüleri uyardı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları uyardı.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:16
Başkan Özmeriç, bayram öncesi sürücüleri uyardı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları uyardı. Bayram tatillerinde çok sık kazaların yaşandığını belirten Başkan Özmeriç, “Trafik kurallarına uymamız gerekiyor, uykusuz ve yorgun halde kesinlikle araç kullanmayın” dedi.


Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin tatil ya da aile ziyareti için yollara düşeceğini ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Her yıl ülkemizde bayram tatilleri öncesi ve sonrasında ne yazık ki yüzlerce kaza oluyor, insanlarımız yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Yüzde 99’u kurallara uymamaktan kaynaklanan kazalar nedeniyle maalesef en mutlu günlerimiz hayatımız boyunca unutamayacağımız en acı günümüz oluyor. Özellikle araçları ile tatile çıkanlar mutlaka kurallara uymalıdır. Trafik kurallarının yanında uykusuz ve yorgun vaziyette araç kullanmak da kazaların ana nedenlerinden birisidir. Hava sıcaklığı trafikte dikkati olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsur olduğu için yola sabah erken ya da akşamüzeri hava serinledikten sonra çıkılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.


Sağlıklı bir yolculuk ve seyahat için 2 saatte bir 15’er dakikalık mola vermenin oldukça uygun olduğunu ve bunu hekimlerin de tavsiye ettiğini belirten Başkan Özmeriç, “Sağlıklı bir yolculuk için temel şart trafik kurallarına uyulmasıdır. Bunun yanında bol bol mola verilmesi, hızlı araç kullanılmaması sizi ailenize, sevdiklerinize sapasağlam ulaştıracak altın kurallardır. Artık araçlar ve yollar oldukça iyi ve güzel. Ancak yine de yola çıkmadan önce araçlarınızı kontrol ettiriniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:16
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