Başkan Özlü’den taziye mesajı Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Irak sınırında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Dr. Faruk Özlü Irak sınırında yürütülen terör operasyonunda şehadete yürüyen 4 Türk askeri için yayımladığı taziye mesajında derin üzüntü duyduğunu belirterek “Irak sınırında devam eden terör operasyonunda şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Aynı operasyonda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 6 askerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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