Başkan Özlü’den taziye mesajı
Düzce Belediye Başkanı Dr.20 Nisan 2019 Cumartesi 12:57
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Irak sınırında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Dr. Faruk Özlü Irak sınırında yürütülen terör operasyonunda şehadete yürüyen 4 Türk askeri için yayımladığı taziye mesajında derin üzüntü duyduğunu belirterek “Irak sınırında devam eden terör operasyonunda şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Aynı operasyonda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 6 askerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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