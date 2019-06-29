Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa el attı DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlütrafiğin yoğun olduğu kavşaklarda incelemelerde bulundu, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildirdi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ile trafiğin yoğun olduğu Fiskobirlik, Olimpiyat ve Beyciler kavşaklarında incelemelerde bulundu. Özlü, “Bu bölgelerde yaşanan sorunların çözümü noktasında çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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