Başkan Özlü Türk “Kızılay tüm dünyada yardımın sembolü”

DÜZCE(İHA) – Başkan Dr. Faruk Özlü, Türk Kızılayı’nın 151’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında “tüm dünyada iyiliğin, yardımın sembolü Türk Kızılay’ıdır” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüTürk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Kızılayı’nın ulusal ve uluslar arası yardım organizasyonlarında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Özlü mesajında “Hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın her noktasına, Türk Milletinin yardımseverliğini, merhametini, şefkat ve dayanışma hissini taşıyan Türk Kızılayı, özverili ve başarılı bir biçimde yürüttüğü hizmetleri ile dünyanın saygın kuruluşları arasında yer almıştır. 151 yıldır olduğu gibi savaş ve doğal afetler sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılayı, her an ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kızılay’ın 151. yıldönümünü, gönüllüleri nezdinde kutluyor, başta Düzceli hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kuruluşumuza destek olmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.