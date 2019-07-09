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Başkan Özlü toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mecliste düzenlenen imza töreni ile sona erdi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:31
Başkan Özlü toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mecliste düzenlenen imza töreni ile sona erdi.


Düzce Belediyesi personellerinden sürekli işçi kadrosu çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, şube yönetimi ve belediye personellerinin katıldığı törenle imzalandı. 3 yıl geçerli olması öngörülen sözleşme kapsamında personellerin taban ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı.


Sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü süreci başından itibaren yakından takip ettiğini belirterek “Hem sendika tarafı olarak sizler hem de belediye tarafı olarak bizler birbirimizi kırmadan toplu iş sözleşmesini tamamladık. Bu sözleşmenin tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz. Başkan olarak belediye personellerinin performanslarının artması için elimden geleni yapacağım. Hüseyin Öz’e,Şube başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza ayırı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sözleşmede daha güzel şartlarda birbirimizi anlayarak imzalarız. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz de yaptığı açıklamada çalışanlara büyük görev düştüğünü hatırlatarak “Bizlere de büyük bir görev düşüyor, çalışanlar olarak işimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Rızkımızı helalinden kazanmak adına en güzel çabayı da ortaya koyarsak yönetimin işini kolaylaştırırız. Yönetim de kendi yapması gerekenleri en güzel şekilde yapabilir ve bu sayede hep beraber rahat ederiz diye düşünüyorum. Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü’ye, Belediye Yönetimine, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’ye, sizlere sendikamız adına teşekkür ediyor, bu sözleşmenin hayırlı olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:31
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