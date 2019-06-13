Başkan Özlü “Tatil çocuklarımızın motivasyonudur”

Başkan Dr. Faruk Özlü2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile ilgili öğrenciler ve veliler için bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir yıl boyunca ders çalışarak yarınlarını inşa eden çocukların tatil dönemlerini verimli şekilde geçirmelerini tavsiye ederek “Karne günü, hem veliler hem de öğrenciler için hassas bir andır. Bir yıl boyunca derslerine yoğunlaşan ilkokuldan ortaokula, liseye kadar tüm öğrenciler, öğrenim hayatlarında yoğun bir çalışma temposunu daha geride bıraktılar. Aileler, bu karne döneminde çocuklarına anlayışla yaklaşarak derslerinde daha başarılı olmaları konusunda desteklemeli, okul stresinden uzaklaştırmalıdır. Çocuklarımıza da yegane tavsiyem tatil dönemlerinde motivasyonlarını yüksek tutmaları ve bu dönemde gelecek yıla hazırlık yapmalarıdır. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yaz tatilinin tüm öğrenci ve velileri için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.