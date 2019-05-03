Başkan Özlü, “Piyasaya borcumuz kadar alacağımız var”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce Belediyesinin piyasadan 70 Milyon TL alacağı olduğunu aynı zamanda piyasaya yaklaşık 70 Milyon TL borcu olduğunu belirledik. Mali Disiplin Tedbirleri ile biz üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşlarımızda birikmiş borçlarını ödesinler” dedi.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,belediyenin piyasadan alacağı 70 milyon TL’yi tahsil ettiği takdirde mali sorunların önemli bir bölümünün çözüleceğini söyledi.

Düzce Belediyesinin ekonomik yönden zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Özlü, “Kamuoyu ile paylaştığımız mali disiplin tedbirleri ile biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Belediyenin piyasada yaklaşık 70 milyon TL alacağı var ve aynı oranda da belediyemizin piyasaya borcu var. Biz bu borçları tahsil edebilirsek büyük bir yükten kurutulmuş olacağız ve piyasaya olan borcumuzu da en kısa sürede ödeyeceğiz” dedi.

Düzcelilere çağrıda bulunan Özlü, “Düzce Belediyesinin de piyasadan hatırı sayılır miktarda alacağı olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 70 milyon TL birikmiş alacağımız olduğu görünüyor. Bu konuda hemşerilerimizden duyarlılık bekliyoruz, birikmiş borçlarını ödemelerini istiyoruz. Bu şehir hepimizin, bu belediye hepimizin. Hep birlikte yeni bir Düzce inşa edelim. Bu konuda duyarlı olup borçlarını ödeyen tüm hemşerilerime de bu vesile ile ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.