0553 313 94 23

Başkan Özlü, “Piyasaya borcumuz kadar alacağımız var”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:27
Başkan Özlü, “Piyasaya borcumuz kadar alacağımız var”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce Belediyesinin piyasadan 70 Milyon TL alacağı olduğunu aynı zamanda piyasaya yaklaşık 70 Milyon TL borcu olduğunu belirledik. Mali Disiplin Tedbirleri ile biz üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşlarımızda birikmiş borçlarını ödesinler” dedi.


65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,belediyenin piyasadan alacağı 70 milyon TL’yi tahsil ettiği takdirde mali sorunların önemli bir bölümünün çözüleceğini söyledi.


Düzce Belediyesinin ekonomik yönden zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Özlü, “Kamuoyu ile paylaştığımız mali disiplin tedbirleri ile biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Belediyenin piyasada yaklaşık 70 milyon TL alacağı var ve aynı oranda da belediyemizin piyasaya borcu var. Biz bu borçları tahsil edebilirsek büyük bir yükten kurutulmuş olacağız ve piyasaya olan borcumuzu da en kısa sürede ödeyeceğiz” dedi.


Düzcelilere çağrıda bulunan Özlü, “Düzce Belediyesinin de piyasadan hatırı sayılır miktarda alacağı olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 70 milyon TL birikmiş alacağımız olduğu görünüyor. Bu konuda hemşerilerimizden duyarlılık bekliyoruz, birikmiş borçlarını ödemelerini istiyoruz. Bu şehir hepimizin, bu belediye hepimizin. Hep birlikte yeni bir Düzce inşa edelim. Bu konuda duyarlı olup borçlarını ödeyen tüm hemşerilerime de bu vesile ile ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:27
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe aradığı golcüyü Avusturya'da buldu!
    1. Fenerbahçe aradığı golcüyü..
    2. Düzce Üniversitesi’nde yeşilçam..
    3. Eyüpsultan Meydanı gül suyuyla yıkandı
    4. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    5. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:..
    6. Ramazanda tok tutan ve susatmayan..
    7. Kayyum aldı, HDP’li belediye başkanı..
    8. Bingöl'de sele kapılan çocuk boğuldu
    9. Sünnet düğününe solunum cihazlarıyla..
    10. Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145..
    11. Fen bilgisi öğretmen adaylarına..
    12. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu..
    13. İstihdam seferberliği devam ediyor
    14. “Bir gün gitsen bile hatıran yeter”
    15. 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken..
    16. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 30. kez..
    17. Derbinin golleri yabancılardan
    18. TDV'den Moritanya'da bin aileye..
    19. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 16..
    20. Her çocuk rızkıyla doğar
    21. Düzce Üniversitesi’nde yaşam ve..
    22. Kuveyt Türk üst üste ikinci kez..
    23. Kaza yapan araç 5 ağacı devirdikten..
    24. İzmir Kuş Cenneti'nde 20 bin flamingo..
    25. Mersin PTT Başmüdürlüğünden Eshab-ı..
    26. Afyonkarahisar’da “Dijital..
    27. Lise ve üniversite öğrencileri ile bir..
    28. TTK ve MTA TİS görüşmelerinin 4...
    29. Elazığ’da El Kaide operasyonu: 5..
    30. Antalya’da Ramazan ayında otellere din..
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"