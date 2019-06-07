Başkan Özlü, “Önümüzde acilen çözülmesi gereken 3 konu var”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin acilen çözülmesi gereken 3 sorunu olduğunu belirterek “Fiskobirlik kavşağının düzenlenmesi, İstanbul Caddesinde park eden araçlar ve tramvay.Bununla ile ilgili bir karar alacağız” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin çehresini değiştirmek istediklerini belirterek “Radikal kararlardan maksadımız Düzce’nin çehresini değiştirmektir. Biz zaten aday adayı olduğumuzdan itibaren Düzce’nin çehresini değiştirmek istediğimizi halkımızla milletimiz ile paylaştık. Bu çerçevede Düzce için ‘Düzce daha güzel olacak’ diye söylemiştik. Bu amaçla çalışmalarımız sürecek. Kokoreç esnafı ile ilgili henüz bir çalışmamız yok. Kokoreç esnafımız müsterih olsunlar. Onlarla ilgili bir çalışmamız yok. Zaten böyle bir çalışma yapacak olursak kendileri ile görüşürüz, onlarla istişare ederiz, onların görüşlerini alırız. Ancak, bu ilçe minibüslerinin ilçelere giden minibüslerin ilk kalkış noktası otogar olacak. Bununla ilgili kararımızı aldık. Bununla ilgili kararımızı inşallah bayramdan sonra uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Trafik problemi ile alakalı köklü çözüm”

Düzce’nin ulaşım planını hazırladıklarını belirten Bakan Özlü, “Bu hafta içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden bir tanesi ile görüştük. Bayramdan sonra bu şirketler ile görüşmelerimiz devam edecek. Birincisi Düzce’nin trafik, otopark sorununu toptan tamamen kökünden çözümüne yönelik çalışma yapacağız. Bu çalışma Düzce’nin ulaşım ana planının hazırlanması çalışmasıdır. Bu çalışmanın yaklaşık bir yıl sürmesini bekliyoruz. Günlük ne kadar araç trafikte bunları sayacağız. Bunlar yapılırken önümüzde hızlıca acilen çözülmesi gereken 3 konu var. Bunlardan birincisi Fiskobirlik kavşağının düzenlenmesi konusudur. İkincisi İstanbul Caddesindeki yan yana park eden araçlar ile ilgili konudur. Bunu çözeceğiz. Üçüncüsü de tramvay ile ilgili bir karar alacağız. Tramway ne olacak bundan sonraki durumu ne olacak. Bu 3 konu öncelikle çözmemiz gereken işlerimiz arasında. Bunları çalışıyoruz. İnşallah bayramdan sonra bunlarla ilgilide radikal kararlar alacağız” diye konuştu.