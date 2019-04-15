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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Özlü mutluluklara ortak oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
Başkan Özlü mutluluklara ortak oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gençlerin Nişan ve Düğün merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak oluyor.


Başkan Özlü, geçtiğimiz hafta sonu, Yonca ve Şakir Barış çifti, Esra ve Nihat çifti’nin nikâh akitlerine bizzat şahitlik etti. Özlü ayrıca Safiye Baş ile Taner Şen çiftinin nişan törenlerine de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,” Hafta sonunda hemşehrilerimizin düğün, nişan davetlerine icabet ederek yalnız bırakmadık İmkân buldukça hemşehrilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz" dedi.


Düğün ve Nişan sahipleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye davetlerine katıldıkları için teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
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