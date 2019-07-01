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Başkan Özlü Kabotaj Bayramını kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Başkan Özlü Kabotaj Bayramını kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren, liman ve kara sularımızı koruma altına alan Kabotaj Kanunun 93. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kabotaj’ın bağımsızlığımızı perçinlediğine dikkat çekerek “Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş, buna göre; akarsularımızda, göllerimizde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve limanlarda araç bulundurma, mal ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir. Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığı perçinlenmiş, dosta düşmana kanıtlanmıştır. Bu vesile ile Aziz Milletimizin bölünmez bütünlüğünün sembollerinden biri olan 1 Temmuz Denizlik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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