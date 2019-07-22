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Başkan Özlü, “İlk saatlerden beri ekiplerimiz ile sahadayız”

Yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel, heyelan ve su baskını nedeni ile zarar gören Akçakoca ve Cumayeri’nde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
Başkan Özlü, “İlk saatlerden beri ekiplerimiz ile sahadayız”

Yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel, heyelan ve su baskını nedeni ile zarar gören Akçakoca ve Cumayeri’nde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü“İlk günden itibaren Düzce Belediyesi olarak gerek araç desteği gerekse personel desteği ile bölgede aralıksız yardım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.


Başkan Dr. Faruk Özlühafta sonunu, yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel, heyelan ve su baskını nedeni ile zarar gören Akçakoca ve Cumayeri’nde geçirerek incelemelerde bulundu. Başkan Özlü “İlk günden itibaren Düzce Belediyesi olarak gerek araç desteği gerekse personel desteği ile bölgede aralıksız yardım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.


Hafta sonunu afet bölgesinde geçiren Başkan Özlü, yetkili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyerek “Devletimiz ve hükümetimiz ilk günden bu yana afet bölgesinde vatandaşlarımız için çalışmaktadır. Bu süre zarfında gerek Düzce Belediyesi olarak biz, gerekse çevre iller ve ilçelerden de bölgeye çeşitli yardımlar gelmeye devam etmektedir. Maalesef yaşana afette 7 vatandaşımız kaybolmuştur. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 2 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır, bölgede 213 personel arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarına göre 93 bina yıkılmış ve 69 bina ağır hasar almıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilecektir. Valiliğimiz koordinesinde çalışmalar 24 saat esasına göre devam etmektedir” dedi.


Özlü ayrıca “İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen hizmetler kapsamında sel su taşkını ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımızın temiz su ihtiyaçlarını gidermek üzere tankerlerle su taşıma işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi, Bolu Belediyesi, Kocaeli, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine ait 16 adet araç ile 113 ton içme suyu ve 90 ton kullanım suyu bölgeye ulaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
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