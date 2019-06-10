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Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa değişecek”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa değişecek”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurmayları ile haftalık üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Özlü “En kısa sürede Düzce’yi yepyeni bir şehir haline getireceğiz” dedi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür Merkezinde belediye üst yönetimi ile toplantı düzenledi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde kurmaylarına çalışmaların daha hızlı şekilde devam ettirilmesi yönünde talimat veren Başkan Özlü, toplantıda önemli konular hakkında istişare yapmayı ihmal etmedi.



“Ortak akılla, akılcı yönetim anlayışını benimsedik”


Toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile görüşen Başkan Dr. Faruk Özlü“Düzce’yi baştanbaşa değiştireceğiz demiştik. Bu konuda ortak akılla yönetim sistemini benimseyerek buna göre hareket edeceğiz. Vatandaşımızın bizden ne beklediği, ne istediği en önemli unsurdur. Buna göre şikayetleri süzerek, istişare ederek çözüme kavuşturacağız. Düzce’nin çözüme kavuşmamız tek bir sorunu kalmayacak. Elbette bu süreçte hepimize zaman gerekiyor. En kısa sürede Düzce’yi yepyeni bir şehir haline getireceğiz” dedi.



“Şehir içi mevcut güzergahlar uzmanlara emanet”


Başkan Dr. Faruk Özlütoplantıda yaptığı açıklamada proje ve yatırımların bilirkişi desteği ile yapılacağının altını çizerek “Şehir merkezi ulaşım sistemi konusunda fizibilite çalışması aşamasındayız. Bu konuda uzmanlardan destek alıyoruz, şu süreçte sahada inceleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların sonuç raporlarına göre İstanbul Caddesi’nin durumu, Fiskobirlik kavşağında yaşanan trafik yoğunluğu, bağlantı yolunda ortaya çıkan ihtiyaç ve talepler çözüme kavuşacak. Aynı zamanda çocuklarımızın okulları kapanıyor. Onların güvenli, eğlenceli vakit geçirmesi için tüm parklarda ve oyun gruplarında bakım ve onarım yapılacak. Ayrıca yeni parkların da yapımı daha hızlı şekilde devam edecek. Belediye eliyle yapılan tüm çalışmalar, verilen hizmetler daha hızlı, dahaverimli biçimde devam edecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
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