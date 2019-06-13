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Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine getirilecek”

DÜZCE(İHA) – Başkan Dr.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:44
Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine getirilecek”

DÜZCE(İHA) – Başkan Dr. Faruk Özlü, seçim döneminde Düzce’nin 56 mahallesinde yaşayan vatandaşlara verdiği sözleri bir bir hayata geçiriyor.


Düzce Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği ilk günden itibaren Düzce’nin her mahallesini gezen Dr. Faruk Özlü, seçim sürecinde vatandaşlardan aldığı talepleri mahalle sözleşmelerinde bir araya getirmiş ve bu sözleşmeleri sosyal medya aracılığı ile paylaşmıştı. Seçim sonuçları ile Düzce Belediye Başkanlığını üstlenen Başkan Özlü, ilk mesai gününden itibaren mahalle sözleşmelerini uygulamaya başladı.


Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü“56 mahallemizi tek tek gezdiğimiz seçim sürecinde her vatandaşımıza kulak verdik. Mahallelerin ihtiyaçları konusunda muhtarlarla yakın temas kurduk, bilgi aldık. Sosyal medya günümüzün en önemli iletişim aracı haline geldi. Bu kanal ile vatandaşımızdan gelen talepleri personelimiz alıyor, bizleri de bilgilendiriyorlar. Birlikte değerlendirme yaparak, her talep için öncelik tespitinin yapılması ve ivedi şekilde gereğinin yapılması yönünde talimatlarımızı verdik. Örnek olarak Karacahacımusa’da ekiplerimiz çalışmalara başladı. 56 mahallemizle yaklaşık 10’ar maddeden oluşan sözleşmeler yaptık. Bu da yaklaşık toplam 560 vaat demektir. İnşallah hepsini yerine getireceğiz” dedi.


Mahalle sözleşmeleri rehberliğinde, özellikle sosyal medya üzerinden gelen talepleri değerlendiren Düzce Belediyesi personeli Karacahacımusa Mahallesinde bulunan 14 yıllık çocuk oyun alanı ve parkta yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında parkta bulunan bank, çöp kovaları ve spor aletlerinin bakım ve onarımı yapılırken yıpranan kent mobilyaları da yenileri ile değiştirildi. Mahalle sözleşmesinde yer alan Madde 5’te yer alan “Çocuk parkları ve spor alanları inşa edilecek. Mevcut parkların bakımları ve temizliği düzenli olarak yapılacak” ifadesi kapsamında mevcut park alanlarının yenilenmesi yapılırken yeni parkların kazandırılması için de kısa süre içinde çalışma başlatılacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:44
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