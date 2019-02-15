Başkan Özkan’dan hasta ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Ali Özkan, zaman zaman hastaları ziyaret ettiklerini ifade etti. Özkan, hasta ve yakınlarının dertlerini ve acılarını paylaştıklarını dile getirerek, "Hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Sıhhat, insanın en büyük hazinesi. Hastalık da, sağlık da bizler için. Allah şifasız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Rabbim kimseyi sağlığından etmesin" ifadelerini kullandı.

Memnuniyetlerini dile getiren hasta ve yakınları, "Başkanımızdan Allah razı olsun" diyerek Özkan’a çalışmalarında başarılar diledi.